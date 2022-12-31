Россия обстреливает Харьков и область: есть погибший и раненый

Оккупанты не прекращают обстрелы Харькова и области. В регионе больше всего страдает от обстрелов Купянск и Купянский район. Также из артиллерии и минометов российские оккупанты бьют по приграничным населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.