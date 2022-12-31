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Россия обстреливает Харьков и область: есть погибший и раненый

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Харьков, Суббота 31 декабря 2022 09:11
Россия обстреливает Харьков и область: есть погибший и раненый Фото: Россия обстреливает Харьков и область (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты не прекращают обстрелы Харькова и области. В регионе больше всего страдает от обстрелов Купянск и Купянский район. Также из артиллерии и минометов российские оккупанты бьют по приграничным населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В минувшие сутки в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранения получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте", - рассказал он.

К тому же, по его словам, в Купянском районе, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет.

Как сообщалось, российские войска обстреляли ракетами и артиллерию Харьковской области 23 декабря. В результате чего пять человек получили ранения.

Также 22 декабря оккупанты снова обстреляли города Купянск и Волчанск. Пострадали мирные люди, известно минимум о 6 раненых.

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