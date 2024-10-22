Росія обстріляла житлові будинки у Сумах

Під час російської повітряної атаки у Сумах пролунали вибухи. Є влучання у житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації Олексія Дрозденка, Суспільне та Повітряні Сили ЗСУ.
"Внаслідок ворожої атаки маємо влучання в житлові будинки", - йдеться у дописі Дрозденка.
За його даними, штаб з ліквідації НС почне працювати з 09:00 у школі № 27.
В.о. міського голови Сум Кобзар повідомив, що внаслідок влучання в будинок одна людина доправлена до лікарні.
Перед вибухами умісті Повітряні Сили повідомляли про атаку ворожих ударних безпілотників і загрозу балістичного озброєння.
Нагадаємо, вранці 20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.
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