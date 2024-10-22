Россия обстреляла жилые дома в Сумах: есть погибшие

Во время российской воздушной атаки в Сумах раздались взрывы. Есть попадания в жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника городской военной администрации Алексея Дрозденко, Суспильне и Воздушные Силы ВСУ.
"В результате вражеской атаки имеем попадания в жилые дома", - говорится в сообщении Дрозденко.
По его данным, штаб по ликвидации ЧС начнет работать с 09:00 в школе №27.
И.о. городского головы Сум Кобзарь сообщил, что в результате попадания в дом один человек доставлен в больницу.
Перед взрывами в городе Воздушные Силы сообщали об атаке вражеских ударных беспилотников и угрозе баллистического вооружения.
Обновлено в 02:23. По данным Сумской ОВА, Россия ударила "Шахедами" по частному жилому сектору города. Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы.
Напомним, утром 20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 100 населенных пунктов остались без света.
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