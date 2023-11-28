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Росія обстріляла Сумську область з артилерії: є поранені, серед загиблих - дитина

Вівторок 28 листопада 2023 15:51
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Росія обстріляла Сумську область з артилерії: є поранені, серед загиблих - дитина  Фото: обстріл Сумської області 28 листопада (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація завдала артилерійського обстрілу по населених пунктах Сумської області вдень вівторка, 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.

За попередніми даними, Росія почала обстріли близько 12:30. Країна-агресор застосовувала заборонені міжнародним правом методи ведення війни.

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда Сумської області РСЗВ.

В результаті цього зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. Рятівники дістали з-під завалів тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області", - сказано у повідомленні.

Фото: обстріл Сумської області 28 листопада (t.me/prokuraturasumy)

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що російська армія захопила частину Сумської області у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Проте регіон був повністю звільнений у березні-квітні.

Після цього російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони з мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що російські війська обстріляли школу в Сумській області. Тоді від атаки загинула дитина.

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