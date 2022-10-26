Россия обстреляла Орехов и район зажигательными снарядами: много пожаров, есть жертвы
В ночь на среду, 26 октября, оккупанты обстреляли Орехов и село Преображенка Запорожской области реактивными системами залпового огня с зажигательными боеприпасами. Два человека погибли, один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Уже известно, что два человека погибли и один ранен в селе Преображенка", - рассказал он.
Кроме того, по словам главы региона, в результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре Орехово и частных домах вокруг.
"Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 кв. м. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Старух.
Также Старух показал видео последствий ночных обстрелов Орехова и села Преображенка.
Как сообщалось, российские оккупанты ночью в среду, 19 октября, совершили обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд. Ранения получили 8 человек.
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