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Росія обстріляла Куп'янський район: поранено жінку та двох дітей, вони у важкому стані

Фото: Росія обстріляла Куп'янський район, важко поранено двох дітей (ілюстрація/dsns gov ua-2)
Автор: Наталія Гурковська

Протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Зокрема, під час обстрілу Куп'янського району поранення отримали жінка з двома дітьми 6 та 4 років, вони у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей - 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані", - розповів він.

Крім того, за його словами, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років.

"В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, російська армія вчора, 1 листопада, продовжувала обстрілювати мирних жителів Донецької області. Внаслідок дій росіян загинули четверо цивільних.

Також російські окупанти всю ніч та вранці 2 листопада обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Сили ППО знищили 6 дронів-камікадзе.

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