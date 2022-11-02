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Россия обстреляла Купянский район: ранены женщина и двое детей, они в тяжелом состоянии

Фото: Россия обстреляла Купянский район, тяжело ранены двое детей (иллюстрация/dsns gov ua-2)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки враг обстреливал города Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В частности, при обстреле Купянского района ранения получили женщина с двумя детьми 6 и 4 лет, они находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российского обстрела ранения получила мать 25 лет и 2 детей - 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, в Купянском районе с ранениями госпитализированы мужчины 76 и 62 лет.

"В Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован 70-летний мужчина", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российская армия вчера 1 ноября продолжала обстреливать мирных жителей Донецкой области. В результате действий россиян погибли четверо гражданских.

Также российские оккупанты всю ночь и утром 2 ноября обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе.

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