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Росія обстріляла Донецьк, щоб звинуватити Україну: SPRAVDI показав докази

Фото: Росія звинуватила Україну в обстрілі Донецька (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Окупанти вкотре звинуватили Збройні сили України в нібито обстрілі Донецька. Однак удари завдали самі росіяни, про що свідчать місця "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) в Telegram.

У вівторок, 6 грудня окупаційна "влада" Донецька заявила, що ЗСУ нібито обстріляли місто та вбили шістьох людей.

Але в SPRAVDI пояснили, що українські військові ніяк не могли завдати такого удару зі своїх позицій. Адже тоді снарядам довелося б розвертатись в повітрі на 180 градусів.

" А це - неможливо", - сказали в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Вони додали, що окупанти регулярно звинувачують Сили оборони України в обстрілах, які здійснюють військові Російської Федерації.

"Якщо звернути увагу на розташування місць прильотів, стає очевидним, що запуски відбувалися з окупованої території", - наголосили в SPRAVDI.

Нагадаємо, вчора центр окупованого Донецька потрапив під обстріл, в результаті чого, зокрема, спалахнули пожежі.

Також вчора, 6 грудня, росіяни продовжили завдавати ракетних ударів по Краматорську. Було випущено ще 4 ракети, які пошкодили приватні будинки та заклад освіти.

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Російська ФедераціяДонецькОбстріл