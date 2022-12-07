Россия обстреляла Донецк, чтобы обвинить Украину: SPRAVDI показал доказательства

Оккупанты в очередной раз обвинили Вооруженные силы Украины в якобы обстреле Донецка. Однако удары нанесли сами россияне, о чем свидетельствуют места прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) в Telegram.
Во вторник, 6 декабря оккупационные "власти" Донецка заявили, что ВСУ якобы обстреляли город и убили шесть человек.
Но в SPRAVDI объяснили, что украинские военные никак не могли нанести такой удар со своих позиций. Ведь тогда снарядам пришлось бы разворачиваться в воздухе на 180 градусов.
"А это – невозможно", - сказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Они добавили, что оккупанты регулярно обвиняют Силы обороны Украины в обстрелах, совершаемых военными Российской Федерации.
"Если обратить внимание на расположение мест прилетов становится очевидным, что запуски происходили с оккупированной территории", - подчеркнули в SPRAVDI.
Напомним, вчера центр оккупированного Донецка попал под обстрел, в результате чего, в частности, вспыхнули пожары.
Также вчера, 6 декабря, россияне продолжили наносить ракетные удары по Краматорску. Было выпущено еще 4 ракеты, которые повредили частные дома и учебное заведение.
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