Россия обстреляла Буды под Харьковом: известно о 16 пострадавших и погибшем.

В Харьковской области сегодня, 13 июля, российские оккупанты обстреляли поселок Буды. В результате атаки пострадали 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По состоянию на момент публикации сообщения (в 17:18) в результате обстрела РФ гражданского объекта инфраструктуры зафиксировали 16 пострадавших. "Из них 9 человек госпитализировали, среди них - один ребенок. Один человек погиб", - сообщили в ОВА. Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также был поврежден автомобиль "скорой", который прибыл на вызов. Пока информация обновляется, как отметил Синегубов.