Британія оголосить "найбільший за всю історію" пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про запровадження великого санкційного пакета проти тіньового флоту Росії на тлі посилення тиску Лондона на Москву через агресію проти України.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на британський уряд .

Рекордний санкційний пакет

На Даунінг-стріт звернули увагу, що "російський тіньовий флот постраждає від найбільшого пакета санкцій за всю історію, посилюючи тиск на (російського диктатора Володимира) Путіна та захищаючи критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи".

Зазначається, що таке оголошення Стармер зробить 9 травня на саміті представників країн, які є членами Об'єднаних експедиційних сил (JEF) в столиці Норвегії Осло.

До JEF входять 10 країн: Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Нідерландів, Швеції та Великої Британії.

Лондон очікує, що це посилить тиск на економіку РФ, яка "похитується через зниження цін на нафту та високу вартість війни".

На що націлені обмеження

В британському уряді пояснили, що основний пакет санкцій буде націлений "на старий і небезпечний тіньовий флот, що перевозить російську нафту".

"Нерозважливі дії флоту становлять дорогу загрозу для критичної національної інфраструктури Великої Британії та євроатлантичного регіону та навколишнього середовища. Новий пакет означатиме, що Велика Британія застосує санкції проти більшої кількості кораблів тіньового флоту, ніж будь-яка інша країна", - передали в Офісі Стармера.

Так, 9 травня британська сторона накладе санкції на "до 100 нафтових танкерів, які є основною частиною тіньового флоту Путіна та відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року".

Загрози через тіньовий флот РФ

Як звернули увагу на Даунінг-стріт, операції з тіньовим флотом не тільки допомагають фінансувати незаконну війну Росії проти України, а також "завдають шкоди критичній національній інфраструктурі через безрозсудне мореплавання в Європі".

"Очікується, що захист підводної інфраструктури від зловмисних і необережних інцидентів стане ключовою частиною обговорень лідерів на саміті Об’єднаних експедиційних сил в Осло сьогодні", - йдеться в заяві уряду Британії.

Також вказується, що такі дії вживаються після того, як у січні JEF активував передову систему реагування під керівництвом Британії, відому як Nordic Warden, для відстеження потенційних загроз підводній інфраструктурі та моніторингу тіньового флоту РФ після повідомлення про пошкодження великого підводного кабелю в Балтійському морі.

Лондон звертає увагу, що підводна інфраструктура є джерелом зв'язку Великої Британії, й "передає 99% міжнародних телекомунікаційних даних і життєво важливих джерел енергії, таких як електроенергія, нафта та газ".

"Інфраструктура ризикує бути порушеною непридатними для плавання суднами, які не мають сертифікатів безпеки, належної технології, щоб уникнути інфраструктури, або навмисно відключили технологію локації", - кажуть в Офісі Стармера.

Хто ще під ударом через санкції

Також нові британські санкції, як очікує Лондон, окрім великої кількості танкерів тіньового флоту завдадуть удару по "тих, хто стоїть за тіньовим флотом".

"Сьогоднішня акція ще більше демонструє, що немає де сховатися тим, хто допомагає фінансувати військову машину Путіна", - наголошують в британському уряді.

За словами британського прем'єра Стармера, кожен крок, який "ми робимо для посилення тиску на Росію та досягнення справедливого та сталого миру в Україні, є ще одним кроком до безпеки та процвітання у Великій Британії".

"Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії неможливо недооцінити, тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб знищити операцію його тіньового флоту, позбавити його військової машини нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, від якої ми покладаємось у повсякденному житті", - розповів він.

Роль санкційних обмежень

Також в британському уряді розповіли, що завдяки санкціям Заходу доходи Росії від видобутку нафти та газу падають щороку з 2022 року, демонструючі втрату понад третини своєї вартості за 3 роки.

"Санкції та витрати на його варварську війну спричиняють зупинку російської економіки – фонд капіталу втрачений, інфляція зростає, а державні витрати на оборону та безпеку стрімко зростають", - додали в Офісі Стармера.

Які ще оголошення анонсовані

Очікується, що 9 травня лідери JEF також оголосить про розширене партнерство Організації з Україною, що "ще більше зблизить групу JEF - деяких із найзавзятіших прихильників України - та Україну".

"Це сприятиме подальшій підтримці Збройних сил України шляхом інтенсивних тренувань, підвищення оперативної сумісності між військовими платформами та посилення протидії дезінформації, а також дозволить JEF Nations вчитися на бойовому досвіді українських збройних сил", - інформують в уряді Британії.