Росія обговорює збереження своїх військових баз з новим керівництвом Сирії, - Bloomberg

Неназвані джерела в Москві, Європі та на Близькому Сході розповіли виданню, що Росія веде переговори з новим керівництвом Сирії про збереження на території країни двох військових баз.

За словами співрозмовника Bloomberg із Москви, Міноборони РФ вважає, що в нього є неофіційна домовленість із "Хайят Тахрір аш-Шам" про те, що воно може зберегти військові бази в Сирії.

Варто зауважити, що наразі Росія продовжує активну евакуацію свого контингенту з території Сирії. Зокрема, за даними Головного управління розвідки, для вивезення військової техніки до Тартуса було направлено кілька великих десантних кораблів країни-агресора.

Водночас лідер повстанців "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммад аль-Джулані, коментуючи допомогу режиму Асада з боку Ірану та Росії, нещодавно називав дві країни "колонізаторами".