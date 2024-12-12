Россия обсуждает сохранение своих военных баз с новым руководством Сирии, - Bloomberg

Неназванные источники в Москве, Европе и на Ближнем Востоке рассказали изданию, что Россия ведет переговоры с новым руководством Сирии о сохранении на территории страны двух военных баз.

По словам собеседника Bloomberg из Москвы, Минобороны РФ считает, что у него есть неофициальная договоренность с "Хайят Тахрир аш-Шам" о том, что оно может сохранить военные базы в Сирии.

Стоит заметить, что сейчас Россия продолжает активную эвакуацию своего контингента с территории Сирии. В частности, по данным Главного управления разведки, для вывоза военной техники в Тартус было направлено несколько больших десантных кораблей страны-агрессора.

В то же время лидер повстанцев "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммад аль-Джулани, комментируя помощь режиму Асада со стороны Ирана и России, недавно называл две страны "колонизаторами".