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Россия обсуждает сохранение своих военных баз с новым руководством Сирии, - Bloomberg

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия хочет сохранить две военные базы на территории Сирии. Речь об авиабазе Хмеймим и морской базе в Тартусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Неназванные источники в Москве, Европе и на Ближнем Востоке рассказали изданию, что Россия ведет переговоры с новым руководством Сирии о сохранении на территории страны двух военных баз. 

По словам собеседника Bloomberg из Москвы, Минобороны РФ считает, что у него есть неофициальная договоренность с "Хайят Тахрир аш-Шам" о том, что оно может сохранить военные базы в Сирии. 

Стоит заметить, что сейчас Россия продолжает активную эвакуацию своего контингента с территории Сирии. В частности, по данным Главного управления разведки, для вывоза военной техники в Тартус было направлено несколько больших десантных кораблей страны-агрессора. 

В то же время лидер повстанцев "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммад аль-Джулани, комментируя помощь режиму Асада со стороны Ирана и России, недавно называл две страны "колонизаторами". 

Россия - союзник Асада

Стоит заметить, что Россия активно помогала Башару Асаду оставаться при власти. В частности, во время боевых действий, которые разгорелись в стране в течение последних недель, россияне наносили авиаудары по повстанцам из "Хайят Тахрир аш-Шам".

Также Москва согласилась дать убежище диктатору Башару Асаду, который сбежал из страны.

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