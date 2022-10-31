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Росія нищить Чорне море: в Міндовкілля розповіли про екозлочини РФ

Фото: Чорне море (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Росія за місяці війни спричинила значні збитки екології України, зокрема, Чорному морю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Руслана Стрільця, міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Як розповів в телемарафоні очільник Міндовкілля, про екологічну катастрофу говорити поки не можна мовою цифр через неможливість зробити якісь підрахунки.

Але сьогодні зафіксовано значний негативний вплив на стан Чорного моря.

"Ми знаємо, що в Чорному морі загинула велика кількість дельфінів… За вісім місяців задокументували близько 700 випадків смерті дельфінів", - сказав він, і додав, що за неофіційними даними кількість загиблих дельфінів може сягати кількох тисяч.

За словами Стрільця є ще речі, які ми не можемо поки обрахувати. Це й вплив нафтопродуктів і затонулі кораблі. Це те, що було на цих кораблях і зараз на дні Чорного моря.

Міністр додав, що на дельфінів сильно впливають сонари, які використовують кораблі РФ.

Раніше ми писали, що Росія тримає у Чорному два кораблі з "Калібрами".

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МинэкологииВійна Росії проти України