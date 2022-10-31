Россия уничтожает Черное море: в Минэкологии рассказали об экопреступлениях РФ

Как рассказал в телемарафоне глава Минэкологии, об экологической катастрофе говорить пока нельзя на языке цифр из-за невозможности сделать какие-то подсчеты.

Но сегодня зафиксировано существенное негативное влияние на состояние Черного моря.

"Мы знаем, что в Черном море погибло большое количество дельфинов… За восемь месяцев задокументировали около 700 случаев смерти дельфинов", - сказал он, и добавил, что по неофициальным данным количество погибших дельфинов может достигать нескольких тысяч.

По словам Стрельца, есть еще вещи, которые мы не можем пока рассчитать. Это и влияние нефтепродуктов и затонувшие корабли. Это то, что было на этих кораблях и сейчас на дне Черного моря.

Министр добавил, что на дельфинов сильно влияют сонары, используемые кораблями РФ.