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Россия уничтожает Черное море: в Минэкологии рассказали об экопреступлениях РФ

Фото: Черное море (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Россия за месяцы войны нанесла значительный ущерб экологии Украины, в частности, Черному морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Руслана Стрельца, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как рассказал в телемарафоне глава Минэкологии, об экологической катастрофе говорить пока нельзя на языке цифр из-за невозможности сделать какие-то подсчеты.

Но сегодня зафиксировано существенное негативное влияние на состояние Черного моря.

"Мы знаем, что в Черном море погибло большое количество дельфинов… За восемь месяцев задокументировали около 700 случаев смерти дельфинов", - сказал он, и добавил, что по неофициальным данным количество погибших дельфинов может достигать нескольких тысяч.

По словам Стрельца, есть еще вещи, которые мы не можем пока рассчитать. Это и влияние нефтепродуктов и затонувшие корабли. Это то, что было на этих кораблях и сейчас на дне Черного моря.

Министр добавил, что на дельфинов сильно влияют сонары, используемые кораблями РФ.

Ранее мы писали, что Россия держит в Черном два корабля с "Калибрами".

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МинэкологииВойна России против Украины