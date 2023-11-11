UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія ніколи не приходить "назавжди". Зеленський привітав з днем визволення Херсона

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський привітав Херсон з днем визволення від російських загарбників. Торік південь України переконався у тому, що Росія ніколи не приходить "назавжди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України.

"Сьогодні - перша річниця звільнення Херсона від російської окупації. Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ. Це наші синьо-жовті прапори, які знову й знову доводили на херсонських вулицях та в багатьох будинках і квартирах, що Україна - єдина. Уся - від північного кордону до нашого моря", - заявив Володимир Зеленський. 

Попри регулярні російські наративи, рік тому південь України переконався у тому, що Росія ніколи не приходить "назавжди". Завдяки Херсонській операції наші військові звільнили правобережжя Дніпра від терористів. Торік військові звільнили значну частину Херсонської області, додали захисту Миколаєву й Одесі, а також закріпили успіх України у битві за Чорне море. 

"Крим тоді в усмішках херсонців, у словах радості, коли зустрічали наших воїнів, – Крим відчув і своє майбутнє, побачив, наскільки ми поруч", - додав президент. 

Протягом року, як відзначив Володимир Зеленський, Росія мститься за свободу Херсону й іншим звільненим населеним пунктам. Ворог щодня вдається до обстрілів артилерію й ракетами. Лише від учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку терористи застосували майже сорок  дронів та ракет. 

"Ніхто з нас не має легковажити тим, що за ворог проти нас. Україна знає, що ворог не слабкий, ненажерливий. Але Україна вміє його долати! Як і торік, Росія прагне знищити нашу країну, наше життя. Як і торік, ми маємо знищувати окупанта. Україна це робить", - заявив Володимир Зеленський. 

Визволення Херсона

Торік українські воїни провели успішний контрнаступ на півдні України. Тоді ж нашим військовим вдалось звільнити від ворога правобережну частину Херсонської області. Під контроль України повернувся й Херсон. Це був єдиний обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року. 

Детальніше про те, як наші війська поверталися до Херсона та чому унікальну операцію складно повторити - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяХерсон