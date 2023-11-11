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Россия никогда не приходит "навсегда". Зеленский поздравил с днем освобождения Херсона

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский поздравил Херсон с днем освобождения от российских захватчиков. В прошлом году юг Украины убедился, что Россия никогда не приходит "навсегда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины.

"Сегодня - первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации. Город-герой. Город-символ. Город-надежда. Город наших людей, которые не подчинились вражеской силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир. Это наши сине-желтые флаги, которые снова и снова доказывали на херсонских улицах и во многих домах и квартирах, что Украина - единая. Вся - от северной границы до нашего моря", - заявил Владимир Зеленский. 

Несмотря на регулярные российские нарративы, год назад юг Украины убедился в том, что Россия никогда не приходит "навсегда". Благодаря Херсонской операции наши воины освободили правобережье Днепра от террористов. В прошлом году военные освободили значительную часть Херсонской области, добавили защиты Николаеву и Одессе, а также закрепили успех Украины в битве за Черное море.

"Крым тогда в улыбках херсонцев, в словах радости, когда встречали наших воинов, - Крым почувствовал и свое будущее, увидел, насколько мы рядом", - добавил президент. 

В течение года, как отметил Владимир Зеленский, Россия мстит за свободу Херсону и другим освобожденным населенным пунктам. Враг ежедневно прибегает к обстрелам артиллерией и ракетами. Только со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра террористы применили почти сорок дронов и ракет. 

"Никто из нас не должен пренебрегать тем, что за враг против нас. Украина знает, что враг не слабый, прожорливый. Но Украина умеет его преодолевать! Как и в прошлом году, Россия стремится уничтожить нашу страну, нашу жизнь. Как и в прошлом году, мы должны уничтожать оккупанта. Украина это делает", - заявил Владимир Зеленский. 

Освобождение Херсона

В прошлом году украинские воины провели успешное контрнаступление на юге Украины. Тогда же нашим военным удалось освободить от врага правобережную часть Херсонской области. Под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был единственный областной центр, который был оккупирован россиянами в феврале-марте 2022 года.

Детальнее о том, как наши войска возвращались в Херсон и почему уникальную операцию сложно повторить - читайте в материале РБК-Украина.

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