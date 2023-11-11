Росія ніколи не приходить "назавжди". Зеленський привітав з днем визволення Херсона

Президент Володимир Зеленський привітав Херсон з днем визволення від російських загарбників. Торік південь України переконався у тому, що Росія ніколи не приходить "назавжди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України.

"Сьогодні - перша річниця звільнення Херсона від російської окупації. Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ. Це наші синьо-жовті прапори, які знову й знову доводили на херсонських вулицях та в багатьох будинках і квартирах, що Україна - єдина. Уся - від північного кордону до нашого моря", - заявив Володимир Зеленський.

Попри регулярні російські наративи, рік тому південь України переконався у тому, що Росія ніколи не приходить "назавжди". Завдяки Херсонській операції наші військові звільнили правобережжя Дніпра від терористів. Торік військові звільнили значну частину Херсонської області, додали захисту Миколаєву й Одесі, а також закріпили успіх України у битві за Чорне море.

"Крим тоді в усмішках херсонців, у словах радості, коли зустрічали наших воїнів, – Крим відчув і своє майбутнє, побачив, наскільки ми поруч", - додав президент.

Протягом року, як відзначив Володимир Зеленський, Росія мститься за свободу Херсону й іншим звільненим населеним пунктам. Ворог щодня вдається до обстрілів артилерію й ракетами. Лише від учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку терористи застосували майже сорок дронів та ракет.

"Ніхто з нас не має легковажити тим, що за ворог проти нас. Україна знає, що ворог не слабкий, ненажерливий. Але Україна вміє його долати! Як і торік, Росія прагне знищити нашу країну, наше життя. Як і торік, ми маємо знищувати окупанта. Україна це робить", - заявив Володимир Зеленський.

Визволення Херсона

Торік українські воїни провели успішний контрнаступ на півдні України. Тоді ж нашим військовим вдалось звільнити від ворога правобережну частину Херсонської області. Під контроль України повернувся й Херсон. Це був єдиний обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Детальніше про те, як наші війська поверталися до Херсона та чому унікальну операцію складно повторити - читайте у матеріалі РБК-Україна.