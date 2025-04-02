Росія ні на що не погоджується добровільно, - голова МЗС Литви про мирні переговори

Головною темою у контексті війни в Україні залишаються мирні переговори та спроби досягти перемир'я. Проте Литва не бачить жодних ознак готовності Росії йти на поступки.

"Ми не бачили, щоб Росія погоджувалася на будь-що з доброї волі, і лише через взаємоприйнятний процес, коли кожна зі сторін робить певні поступки. Росія не є таким типом переговорника, і таким міжнародним гравцем.", - наголосив Кястутіс Будріс.

Він підкреслив, що Литва не є нейтральним спостерігачем у цій війні, а повністю підтримує Україну та її зусилля щодо самооборони.

"Тому говорячи про росіян, ми віримо в ті заходи та ті прецеденти, які спрацювали раніше: тверда військова сила, використання економічних обмежувальних заходів, санкції і використання заморожених активів як важеля. І якщо це буде перший випадок в історії, коли Росія поводитиметься інакше, я буду дуже здивований", – зазначив міністр.

Окремо він прокоментував роль США у процесі мирних переговорів.

"Ми віддаємо належне зусиллям адміністрації президента Трампа максимально використати дипломатичний шлях. Ми хочемо, щоб вони були підкріплені жорсткими дипломатичними інструментами та важелями проти Росії, коли або якщо Путін не виявить бажання припинити агресію і погодитися на умови перемир'я", – підсумував голова МЗС Литви.

Литва готова дати США можливість продовжувати дипломатичні зусилля, щоб оцінити їхню ефективність і подивитися, чи зміниться поведінка Росії.