Росія не боїться ескалації. У Латвії підтримують передачу Україні необхідної зброї без обмежень

Україна повинна мати право завдавати ударів по аеродромах та ракетних складах Росії, з яких завдаються удари по українській цивільній інфраструктурі.

США модифікували установки HIMARS для України, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії.

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