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Росія не боїться ескалації. У Латвії підтримують передачу Україні необхідної зброї без обмежень

Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Латвії виступили за передачу Україні усієї необхідної зброї від країн-союзників без жодних обмежень щодо її використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса в інтерв'ю Neatkariga Rita Avize.

Україна повинна мати право завдавати ударів по аеродромах та ракетних складах Росії, з яких завдаються удари по українській цивільній інфраструктурі.

США модифікували установки HIMARS для України, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії.

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