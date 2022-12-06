Росія не боїться ескалації. У Латвії підтримують передачу Україні необхідної зброї без обмежень

У Латвії виступили за передачу Україні усієї необхідної зброї від країн-союзників без жодних обмежень щодо її використання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса в інтерв'ю Neatkariga Rita Avize.
Україна повинна мати право завдавати ударів по аеродромах та ракетних складах Росії, з яких завдаються удари по українській цивільній інфраструктурі.
США модифікували установки HIMARS для України, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії.
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