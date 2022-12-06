Россия не боится эскалации. В Латвии поддерживают передачу Украине необходимого оружия без ограничений

Украина должна иметь право наносить удары по аэродромам и ракетным складам России, с которых наносятся удары по украинской гражданской инфраструктуре.

США модифицировали установки HIMARS для Украины, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России.

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