Россия не боится эскалации. В Латвии поддерживают передачу Украине необходимого оружия без ограничений

В Латвии выступили за передачу Украине всего необходимого оружия от стран-союзников без ограничений на его использование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в интервью Neatkariga Rita Avize.
Украина должна иметь право наносить удары по аэродромам и ракетным складам России, с которых наносятся удары по украинской гражданской инфраструктуре.
США модифицировали установки HIMARS для Украины, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России.
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