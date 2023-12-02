Росія називає свій наступ в Авдіївці "активною обороною", аби приховати невдачі, - ISW

Як пише ISW, міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує характеризувати російські наступальні дії в Україні як частину "активної оборони", аби зменшити очікування щодо здатності терористів оперативно досягти важливих цілей.

1 грудня міністр, під час селекторної наради з російським військовим керівництвом, заявив, що війська ведуть "активну оборону" в Україні й нібито "захоплюють більш вигідні позиції" на кожному оперативному напрямку. Водночас він відзначив низку підрозділів, які, ймовірно, діють саме в тих районах, де терористи намагаються вести наступальну операцію, а не оборонятись.

За словами аналітиків, Шойгу та диктатор Володимир Путін вже називали наступальні операції із захоплення Авдіївки "активною обороною" після того, як перший російський механізований наступ не зміг досягти значних тактичних успіхів на початку жовтня поточного року.

"Російські офіційні особи навмисно вводять в оману, називаючи ці наступальні дії частиною "активної оборони". Українські війська ніколи не проводили масштабних наступальних операцій в районі Авдіївки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а Авдіївка була відомою статичною українською оборонною позицією з 2014 року", - пише пресслужба.

Якби Росія визнала операцію зі спробою захоплення Авдіївки - їй би довелось чітко визначити оперативну мету. Водночас розповіді про "активну оборону" дозволяють російському військовому керівництву заявляти про успіх доти, доки Збройні сили України не досягнуть значних успіхів. Це може продовжуватись доволі довго, оскільки українські військові не проводили й не проводять контрнаступних операцій на цьому напрямку.

Путін стурбований напередодні виборів

"Президент Росії (диктатор, - ред.) Володимир Путін, очевидно, стурбований зменшенням підтримки війни з боку росіян напередодні президентських виборів 2024 року, ймовірно, вирішив применшити масштаби російських операцій для російської громадськості. Зростаюча невідповідність між великими російськими втратами в цих наступальних операціях і тим, як російське командування представляє ці операції, може, тим не менш, підживлювати невдоволення в ширшому російському інформаційному просторі", - зауважили аналітики.

Наступ на Авдіївку

Російські терористи розпочали активний штурм Авдіївки ще в жовтні. В ході наступальної операції терористи зазнають величезних втрат, втім, продовжують атаки, вводячи в бій нові підрозділи. Тим часом руйнування в Авдіївці перевищили за своїм масштабом Бахмут.

Лише в середині листопада, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, втрати російських терористів становили близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.