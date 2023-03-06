Росія найближчими місяцями продовжить спиратися на нерегулярні угруповання, - ISW

Незрозуміло, наскільки боєздатними будуть сили "Вагнера" після кульмінації російських операцій під Бахмутом. Таким чином, сили "Вагнера" також можуть вимагати значного відновлення. Те, що російські звичайні сили покладалися на Вагнера у проведенні атак і наступі в Бахмуті, виснажило ключове пом'якшення обмежень звичайних російських збройних сил.

Російські сили раніше покладалися на нетрадиційні сили "ЛДНР", чеченських підрозділів та ПВК "Вагнера" у кампаніях виснаження із захоплення Маріуполя, Сєвєродонецька та Лисичанська, кампанія із захоплення Бахмута являла собою серйозний перегин залежно російських збройних сил від угруповань.

Засновник ПВК Євген Пригожин заявив 4 березня, що російські війська не зможуть захопити Бахмут і лінія фронту впаде, якщо сили "Вагнера" припинять бойові дії.

Нагадаємо, що Бахмут залишається пріоритетною метою для ворога. Але досвід ЗСУ дозволяє перебудовувати оборону і надалі чинити опір, попри те, що противник завдає шкоди інфраструктурі в районі міста.

Військові оцінюють ситуацію в Бахмуті як складну та напружену, Збройним силам у місто направили підкріплення, а рішення утримувати місто назвали стратегічним.

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