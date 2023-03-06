Россия в ближайшие месяцы продолжит опираться на нерегулярные группировки, - ISW

Неясно, насколько боеспособными будут силы "Вагнера" после кульминации российских операций под Бахмутом. Таким образом, силы "Вагнера" также могут потребовать значительного восстановления. То, что российские обычные силы полагались на Вагнера в проведении атак и наступлении в Бахмуте, истощило ключевое смягчение ограничений обычных российских вооруженных сил.

Российские силы ранее полагались на нетрадиционные силы "ЛДНР", чеченских подразделений и ЧВК "Вагнера" в кампаниях истощения по захвату Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска, кампания по захвату Бахмута представляла собой серьезный перегиб в зависимости российских вооруженных сил от группировок.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил 4 марта, что российские войска не смогут захватить Бахмут и линия фронта рухнет, если силы "Вагнера" прекратят боевые действия.

Напомним, что Бахмут остается приоритетной целью для врага. Но опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что противник наносит ущерб инфраструктуре в районе города.

Военные оценивают ситуацию в Бахмуте как сложную и напряженную, Вооруженным силам в город направили подкрепление, а решение удерживать город назвали стратегическим.

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