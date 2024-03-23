Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак, - розвідка Британії

Як зазначали в українських спецслужбах, Україна за останній час завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників. Так, 15-16 березня були атаковані три великі нафтопереробні заводи в Самарській області.

"Деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, знаходяться приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА", - йдеться у зведенні.

Як наголошує розвідка, такі удари спричиняють фінансові втрати для Росії, впливаючи на внутрішній ринок палива. Недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів.

Капітальний ремонт на НПЗ може зайняти певний час. Розвідка припускає, що через санкції ремонт затягнеться.

"За словами чиновника Міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", - вважає розвідка.