Росія навіть не випробовувала ядерні заряди на "Іскандерах" та "Калібрах", - розвідка

За його словами, наразі загроза та загалом риторика щодо застосування ядерної зброї не стоїть так актуально, як це було на початку осені. Він зазначив, що цьому сприяли і заходи міжнародної спільноти щодо ядерної безпеки, включаючи реакцію США, Китаю, країн Європи.

Окрім того, Україна постійно відслідковувала і відслідковує все, що пов’язано з ядерною зброєю, тим паче перед початком повномасштабного вторгнення.

Так, Скібіцький зазначив, що носії ядерної зброї є і в Криму, окупанти постійно відпрацьовували питання доставки ядерного боєзаряду, підготовки зброї до можливого бойового застосування.

"Що стосується технічного стану, це тактична ядерна зброя, яка була виготовлена ще при Радянському союзі. Так, було продовжено термін експлуатації, але на "Іскандерах", на "Калібрах" бойовий заряд навіть не випробовувався. Але тим не менш всі розуміють, що ядерна зброя у режиму Путіна є і Москва використовує це як один із елементів тиску та залякування", - сказав Скібіцький.

міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що РФ лякає ядерною зброєю, щоб стримати підтримку України з боку партнерів.

До того ж, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що ядерний шантаж Медведєва - це лише пусті погрози. А люди, які дозволяють собі такі дії, мають бути ізольовані від цивілізованого світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.