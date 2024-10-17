Росія навчала громадян Молдови влаштовувати заворушення, - Reuters

Що відомо про Ілана Шора

Шор - молдавський політик, голова партії "Шор", популістської молдавської політичної партії.

Мінфін США повідомляв, що напередодні молдавських виборів 2021 року Росія планувала підірвати позиції президента Молдови Маї Санду та повернути Молдову у сферу впливу Росії.

Щоб підтримати ці зусилля, Шор працював із російськими людьми над створенням політичного альянсу для контролю над парламентом Молдови, який потім підтримав би кілька законодавчих актів на користь Російської Федерації.

У квітня минулого року у Молдові проросійського політика Шора засудили до 15 років ув'язнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.