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Росія навчала громадян Молдови влаштовувати заворушення, - Reuters

Фото: Росія навчала громадян Молдови влаштовувати заворушення (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Поліція Молдови розкрила програму, згідно з якою сотні її громадян доставлялися до Росії. Там вони нібито проходили навчання для влаштування громадських заворушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 

 

 

Що відомо про Ілана Шора

Шор - молдавський політик, голова партії "Шор", популістської молдавської політичної партії.

Мінфін США повідомляв, що напередодні молдавських виборів 2021 року Росія планувала підірвати позиції президента Молдови Маї Санду та повернути Молдову у сферу впливу Росії.

Щоб підтримати ці зусилля, Шор працював із російськими людьми над створенням політичного альянсу для контролю над парламентом Молдови, який потім підтримав би кілька законодавчих актів на користь Російської Федерації.

У квітня минулого року у Молдові проросійського політика Шора засудили до 15 років ув'язнення.

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Молдова