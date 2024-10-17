Россия обучала граждан Молдовы устраивать беспорядки, - Reuters

Что известно об Илане Шоре

Шор - молдавский политик, глава партии "Шор", популистской молдавской политической партии.

Минфин США сообщал, что в преддверии молдавских выборов 2021 года Россия планировала взорвать позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России.

Чтобы поддержать эти усилия, Шор работал с российскими людьми над созданием политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал несколько законодательных актов в пользу Российской Федерации.

В апреле прошлого года в Молдове пророссийского политика Шора приговорили к 15 годам заключения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.