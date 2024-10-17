Полиция Молдовы раскрыла программу, согласно которой сотни ее граждан доставлялись в Россию. Там они якобы проходили обучение для устроения общественных беспорядков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Шор - молдавский политик, глава партии "Шор", популистской молдавской политической партии.
Минфин США сообщал, что в преддверии молдавских выборов 2021 года Россия планировала взорвать позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России.
Чтобы поддержать эти усилия, Шор работал с российскими людьми над созданием политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал несколько законодательных актов в пользу Российской Федерации.
В апреле прошлого года в Молдове пророссийского политика Шора приговорили к 15 годам заключения.
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