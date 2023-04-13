У Молдові проросійського політика Шора засудили до 15 років ув'язнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Маї Санду.

"Ілан Шор проведе 15 років у в'язниці за крадіжку мільярда, і його майно буде конфісковано, так вирішила Апеляційна палата", - написала Санду.

Винесення вироку підтвердила і апеляційна палата Кишинева. Ілана Шора засуджено до 15 років позбавлення волі, а також має повернути близько 288 млн доларів.

"Тільки таким чином правосуддя може здобути свою законність, через правові рішення, які карають злодіїв і здійснюють справедливість", - додала Санду.

Глава Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін заявила, що країна наполягатиме на екстрадиції засудженого у справі про банківські махінації. Ziarul de Gardă пише, що Драгалін буде звертатися до Ізраїлю, ця країна визнає вирок і Шор відбуватиме покарання на території Ізраїлю.

За її словами, влада Ізраїлю відмовлялася репатріювати Шора до Молдови, оскільки чекала остаточного вироку у його справі, а Апеляційна палата могла його і виправдати.

Ілан Шор

Молдавський політик, голова партії "Шор", популістської молдавської політичної партії. Як повідомляє Мінфін США, напередодні молдавських виборів 2021 року Росія планувала підірвати позиції президента Молдови Маї Санду та повернути Молдову у сферу впливу Росії. Щоб підтримати ці зусилля, Шор працював із російськими людьми над створенням політичного альянсу для контролю над парламентом Молдови, який потім підтримав би кілька законодавчих актів на користь Російської Федерації.