Прем'єр Нідерландів про передачу F-16 Україні: буде наступним кроком, але багато хто вагається

Передача винищувачів F-16 Україні буде наступним кроком, але поки що багато країн вагається через позицію США.

Чиновник зазначив, що для постачання американських винищувачів в Україну необхідно створити відповідну коаліцію, як у випадку з Leopard 2, та узгодити це питання. Такий процес триває кілька тижнів.

"F-16 - це дійсно буде наступний крок. Це буде великий наступний крок. Але ми орієнтуємося на майбутнє або гарантуємо, що ви отримаєте все, що потрібно, поки у вас буде потреба. Тому ми також сказали, що в цьому питанні немає табу. Але F-16 виробляються в США, а вони проти поставок F-16 в Україну. Багато країн через це вагається", - наголосив Рютте.

Він зазначив, що для того, щоб завершити цю дискусію, вона має бути непублічною, оскільки в іншому випадку дебати триватимуть довго.

"Зараз це велика дискусія після того, як було узгоджено Leopard 2. Зараз мова про винищувачі F-16 та інші. Поки що немає висновку, буде це чи ні, але ми дивимося вперед і схиляємось до цього. У нас немає табу", - заявив прем'єр.