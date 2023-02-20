Россия не решится бросить ядерную бомбу, если Украина деоккупирует Крым, - Рютте

Россия не пойдет на применение ядерного оружия, даже если Украина освободит Крым военным путем, поскольку в Кремле очень опасаются возможного ответного удара со стороны США.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина , в интервью изданию " Европейская правда ".

Глава нидерландского правительства уверен, что никто не имеет права диктовать украинцам, как освобождать оккупированный полуостров.

Рютте заявил, что любое применение Россией ядерного оружия приведет к тому, что США обязательно на это ответят и их ответ будет гораздо сильнее.

"США настолько сильнее России, что она просто не может пойти на этот риск", - сказал он.

При этом глава правительства Нидерландов отметил, что не собирается указывать украинскому руководству, каким образом освобождать оккупированный полуостров.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, но выбор тактики - с чего начать, что именно делать - это должно быть вашим решением. Мы не можем решать это за Украину", - подчеркнул Марк Рютте.

Он добавил, что если бы Нидерланды столкнулись с оккупацией части своей территории, то он был бы очень раздражен, если бы кто-нибудь указывал бы ему, как освобождать земли.