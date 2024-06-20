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Россия нацелилась на спутниковые сети Швеции после ее вступления в НАТО

Четверг 20 июня 2024 18:42
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Россия нацелилась на спутниковые сети Швеции после ее вступления в НАТО Фото: Ульф Кристерссон, премьер Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия начала создавать помехи в работе спутниковых сетей Швеции. Это произошло после того, как скандинавская страна стала членом НАТО.

Об этом сказано в письме Шведского управления связи и телекоммуникаций, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Управление обратилось к Международному союзу электросвязи с призывом рассмотреть вредоносные действия России на заседании, которое пройдет в понедельник, 24 июня.

В письме сказано, что Россия 21 марта пыталась нарушить работу спутниковых сетей Швеции. Это произошло спустя две недели после официального вступления страны в Североатлантический альянс.

Власти Швеции заявили, что помехи из России и Крыма затронули три различные спутниковые сети Sirius, которые обслуживают скандинавские страны и Восточную Европу.

"Эти сбои, конечно, серьезны и могут рассматриваться как часть более широких российских гибридных действий, направленных на Швецию и другие страны", - заявил в комментарии Bloomberg премьер Швеции Ульф Кристерссон.

По его словам, Швеция работает с другими странами, чтобы ответить на такие действия РФ.

Что предшествовало

Напомним, еще 2 мая министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что действия России привели к сбою GPS-сигнала в районе Балтийского моря.

Он уточнил, что страна-агрессор намеренно глушит сигнал и это усилилось в последние полтора года.

Также СМИ писали, что в Финляндии наблюдаются массовые сбои в работе GPS у самолетов на фоне войны России против Украины.

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