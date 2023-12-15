Росія наступає не лише для захоплення територій. ГУР пояснило наміри ворога

Росія наступає на фронті не лише для того, аби окупувати нові території України. кремль також хоче підірвати міжнародну підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Один з важливих моментів у проведені ІПСО і використання ситуації на лінії фронту саме у цих цілях з боку агресора - це послаблення проукраїнської коаліції, послаблення України у світі", - сказав він.
Юсов зазначив, що росіяни прагнуть показати нібито безперспективність української боротьби, а також "неможливість перемогти" агресора.
"Це вони (росіяни, - ред.) намагаються вкидати через агентів впливу і доносити у світі. Але тим не менш ми бачимо, що це не працює. Українська міжнародна коаліція стійка і підтримка продовжується. Хоча це дуже важка робота воєнно-політичного керівництва, дипломатів", - додав представник ГУР.
Нагадаємо, нещодавно керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія поки не має планів щодо продовження війни у 2025 році. За його словами, Кремль розуміє, що вести війну дорого. Але Буданов наголосив, що путінський режим може змінити думку.
При цьому Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив висловлювання Буданов. Представник ГУР додав, що дія санкцій впливає на російську економіку. Надалі цей вплив буде лише посилюватися.
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