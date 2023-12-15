Росія наступає не лише для захоплення територій. ГУР пояснило наміри ворога

"Один з важливих моментів у проведені ІПСО і використання ситуації на лінії фронту саме у цих цілях з боку агресора - це послаблення проукраїнської коаліції, послаблення України у світі", - сказав він.

Юсов зазначив, що росіяни прагнуть показати нібито безперспективність української боротьби, а також "неможливість перемогти" агресора.

"Це вони (росіяни, - ред.) намагаються вкидати через агентів впливу і доносити у світі. Але тим не менш ми бачимо, що це не працює. Українська міжнародна коаліція стійка і підтримка продовжується. Хоча це дуже важка робота воєнно-політичного керівництва, дипломатів", - додав представник ГУР.

Плани ворога

Нагадаємо, нещодавно керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія поки не має планів щодо продовження війни у 2025 році. За його словами, Кремль розуміє, що вести війну дорого. Але Буданов наголосив, що путінський режим може змінити думку.

При цьому Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив висловлювання Буданов. Представник ГУР додав, що дія санкцій впливає на російську економіку. Надалі цей вплив буде лише посилюватися.