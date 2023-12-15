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Россия наступает не только для захвата территорий. ГУР объяснило намерения врага

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия наступает на фронте не только для того, чтобы оккупировать новые территории Украины. Кремль также хочет подорвать международную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Один из важных моментов в проведении ИПСО и использование ситуации на линии фронта именно в этих целях со стороны агрессора - это ослабление проукраинской коалиции, ослабление Украины в мире", - сказал он.

Юсов отметил, что россияне стремятся показать якобы бесперспективность украинской борьбы, а также "невозможность победить" агрессора.

"Это они (россияне, - ред.) пытаются вбрасывать через агентов влияния и доносить в мире. Но тем не менее мы видим, что это не работает. Украинская международная коалиция устойчива и поддержка продолжается. Хотя это очень тяжелая работа военно-политического руководства, дипломатов ", - добавил представитель ГУР.

Планы врага

Напомним, недавно руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у России пока нет планов по продолжению войны в 2025 году. По его словам, Кремль понимает, что вести войну дорого. Но Буданов подчеркнул, что путинский режим может изменить мнение.

При этом Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил высказывание Буданова. Представитель ГУР добавил, что действие санкций влияет на российскую экономику. В дальнейшем это влияние будет только усиливаться.

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