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Росія наступає не лише для захоплення територій. ГУР пояснило наміри ворога

Київ, П'ятниця 15 грудня 2023 15:05
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Росія наступає не лише для захоплення територій. ГУР пояснило наміри ворога Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія наступає на фронті не лише для того, аби окупувати нові території України. кремль також хоче підірвати міжнародну підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Один з важливих моментів у проведені ІПСО і використання ситуації на лінії фронту саме у цих цілях з боку агресора - це послаблення проукраїнської коаліції, послаблення України у світі", - сказав він.

Юсов зазначив, що росіяни прагнуть показати нібито безперспективність української боротьби, а також "неможливість перемогти" агресора.

"Це вони (росіяни, - ред.) намагаються вкидати через агентів впливу і доносити у світі. Але тим не менш ми бачимо, що це не працює. Українська міжнародна коаліція стійка і підтримка продовжується. Хоча це дуже важка робота воєнно-політичного керівництва, дипломатів", - додав представник ГУР.

Плани ворога

Нагадаємо, нещодавно керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія поки не має планів щодо продовження війни у 2025 році. За його словами, Кремль розуміє, що вести війну дорого. Але Буданов наголосив, що путінський режим може змінити думку.

При цьому Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив висловлювання Буданов. Представник ГУР додав, що дія санкцій впливає на російську економіку. Надалі цей вплив буде лише посилюватися.

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