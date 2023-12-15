Россия наступает не только для захвата территорий. ГУР объяснило намерения врага
Россия наступает на фронте не только для того, чтобы оккупировать новые территории Украины. Кремль также хочет подорвать международную поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Один из важных моментов в проведении ИПСО и использование ситуации на линии фронта именно в этих целях со стороны агрессора - это ослабление проукраинской коалиции, ослабление Украины в мире", - сказал он.
Юсов отметил, что россияне стремятся показать якобы бесперспективность украинской борьбы, а также "невозможность победить" агрессора.
"Это они (россияне, - ред.) пытаются вбрасывать через агентов влияния и доносить в мире. Но тем не менее мы видим, что это не работает. Украинская международная коалиция устойчива и поддержка продолжается. Хотя это очень тяжелая работа военно-политического руководства, дипломатов ", - добавил представитель ГУР.
Планы врага
Напомним, недавно руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у России пока нет планов по продолжению войны в 2025 году. По его словам, Кремль понимает, что вести войну дорого. Но Буданов подчеркнул, что путинский режим может изменить мнение.
При этом Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил высказывание Буданова. Представитель ГУР добавил, что действие санкций влияет на российскую экономику. В дальнейшем это влияние будет только усиливаться.
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