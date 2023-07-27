Росія наступає на Борову? Експерт назвав завдання мінімум та максимум

Все виглядає так, ніби окупанти намагаються просунутися до річки Оскіл та щонайменше створити буферну зону навколо Луганської області, захоплення якої росіяни позиціонували як мету війни в Україні разом із захопленням Донецької області. Ймовірно, противник хоче вийти на берег Оскільського водосховища, зайняти Борову та розсікти українське угруповання.

Так, військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко наголошує, що російський наступ на Лимано-Куп'янську вісь планувався ще з кінця 2022 року. І програма максимум - повністю вийти на неї.

"Програма мінімум - відвернути увагу Сил оборони від Запорізької та Донецької областей та змусити перекинути ресурси на нову ділянку. І, безумовно, у рамках програми мінімум хочуть хоча б вийти на адміністративні кордони Луганської області", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Своєю чергою військовий експерт Владислав Селезньов не виключає, що проривом на Борову росіяни хочуть зафіксувати лінію фронту вздовж лівого берега Оскола, щоб вийти на переговорний трек з Україною з урахуванням "нових реалій". Тут вони задіяли елітну 4-ту гвардійську Кантемирівську дивізію, тобто кинули в бій найкращих.

"Оскільки ми не підтверджуємо втрату трьох населених пунктів, я думаю, ситуація наступна. Ворог рушив уперед, взяв їх під контроль, але наші сили перейшли в контрнаступ і всі повернули. Оскільки мало вийти на рубежі та позиції, на них треба ще закріпитися" , - додав він.

Експерт також погоджується з тим, що росіяни намагаються змусити Україну відволікти сили з-під Бахмута, де для них складається справді кризова ситуація.

Наступ РФ на Лимано-Куп'янському напрямі

Російське військове керівництво зосередило на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів. Для порівняння, приблизно таке ж угруповання брало участь у війні в Афганістані.

Як розповідав спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські військові намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку фронту. Пізніше, за його словами, ЗСУ тут локалізували "великий наступ" росіян, який вони анонсували ще навесні.

Буквально вчора Череватий заявив, що "тактична лінія там (на Лимано-Куп'янському напрямку, - ред.) особливо не змінилася", чим спростував заяви російських пропагандистів про захоплення трьох сіл біля Куп'янська у Харківській області.