Россия наступает на Боровую? Эксперт назвал задачи минимум и максимум

Все выглядит так, будто оккупанты пытаются продвинуться к реке Оскол и по меньшей мере создать буферную зону вокруг Луганской области, захват которой россияне позиционировали как цель войны в Украине вместе с захватом Донецкой области. Вероятно, противник хочет выйти на берег Оскольского водохранилища, занять Боровую и рассечь украинскую группировку.

Так, военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает, что российское наступление на Лимано-Купянскую ось планировалось еще с конца 2022 года. И программа максимум - полностью выйти на нее.

"Программа минимум - отвлечь внимание Сил обороны от Запорожской и Донецкой областей и заставить перебросить ресурсы на новый участок. И, безусловно, в рамках программы минимум хотят хотя бы выйти на административные границы Луганской области", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Селезнев не исключает, что прорывом на Боровую россияне хотят зафиксировать линию фронта вдоль левого берега Оскола, чтобы выйти на переговорный трек с Украиной с учетом "новых реалий". Здесь они задействовали элитную 4-ю гвардейскую Кантемировскую дивизию, то есть бросили в бой лучших из лучших.

"Так как мы не подтверждаем потерю трех населенных пунктов, я думаю, ситуация следующая. Враг двинулся вперед, взял их под контроль, но наши силы перешли в контрнаступление и все вернули. Поскольку мало выйти на рубежи и позиции, на них нужно еще закрепиться", - добавил он.

Эксперт также соглашается с тем, что россияне пытаются заставить Украину отвлечь силы из-под Бахмута, где для них складывается действительно кризисная ситуация.

Наступление РФ на Лимано-Купянском направлении

Российское военное руководство сосредоточило на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат. Для сравнения, примерно такая же группировка участвовала в войне в Афганистане.

Как рассказывал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские военные пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта. Позже, по его словам, ВСУ здесь локализовали "большое наступление" россиян, которое они анонсировали еще весной.

Буквально вчера Череватый заявил, что "тактическая линия там (на Лимано-Купянском направлении, - ред.) особо не изменилась", чем опроверг заявления российских пропагандистов о захвате трех сел возле Купянска в Харьковской области.