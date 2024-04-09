Росія нарощує виробництво зброї, але є нюанс, - ЗМІ

Ситуація з технікою у росіян не така райдужна, як кажуть у Кремлі, але далека від очікувань України та західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

З початку війни, за словами видання, Росія втратила близько 2900 танків, 5500 БТРів та аналогічної техніки. Близько 90 відсотків бойових танків, які перебували в Росії на лютий 2022 року, знищено.

Виробництво танків

Видання зазначає, що російський оборонно-промисловий комплекс поставив російським військам 1600 танків. Це відремонтована техніка, що знаходилася на зберіганні.

"Нові танки, які фактично виробляються, оцінюється у 200 на рік", - наводить видання.

Зараз Росія використовує танки Т-62 та Т-55, у погано модернізованих версіях. Але їх може вистачити на 2-3 роки.

"Чим довше Росія використовує радянські запаси, тим гіршим стає стан танків, що залишилися на зберіганні. Цих запасів може вистачити ще принаймні два-три роки війни, якщо рівень втрат залишиться незмінним". - Наводить The Welt.

Ситуація із ракетами

Росія може стабільно нарощувати виробництво ракет і крилатих ракет, незважаючи на санкції. Для деяких потрібно від 40 до 50 західних компонентів, які РФ отримує завдяки "сірому" імпорту.

Західні експерти оцінюють, що Росія щомісяця виробляє до 130 ракет та крилатих ракет з дальністю не менше 350 кілометрів, а також близько 100 ракет меншої дальності.

Ракети типу "Кинжал", "Іскандер", або крилаті ракети, такі як Х-101 або "Калібр", часто затримуються тижнями, доки не набереться необхідна критична кількість.

Ситуація із дронами

За інформацією Washington Post минулого року, Росія хоче виробити 6000 безпілотників Shahed усередині країни до літа 2025 року. Очікується, що цього року буде виготовлено понад 11 тисяч таких апаратів.

За даними видання, достатньо підстав сумніватися у російських звітах про успіхи. Однак, за інформацією ГУР, Росія збільшила внутрішнє виробництво з кількох десятків до 200 на місяць.