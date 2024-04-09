Россия наращивает производство оружия, но есть нюанс, - СМИ

Ситуация с техникой у россиян не такая радужная, как говорят в Кремле, но далека от ожиданий Украины и западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

С начала войны, по словам издания, Россия потеряла около 2900 танков, 5500 БТРов и аналогичной техники. Около 90 процентов боевых танков, находившихся в России на февраль 2022 года, уничтожены.

Производство танков

Издание указывает, что российский оборонно-промышленный комплекс поставил российским войскам 1600 танков. Это отремонтированная техника, которая находилась на хранении.

"Новые танки, которые фактически производятся, оценивается в 200 в год", - приводит издание.

Сейчас Россия использует танки Т-62 и Т-55, в плохо модернизированных версиях. Но их может хватить на 2-3 года.

"Чем дольше Россия использует советские запасы, тем хуже становится состояние оставшихся на хранении танков. Этих запасов может хватить еще по крайней мере два-три года войны, если уровень потерь останется неизменным". - приводит The Welt.

Ситуация с ракетами

Россия в состоянии стабильно наращивать производство ракет и крылатых ракет, несмотря на санкции. Для некоторых требуется от 40 до 50 западных компонентов, которые РФ получает благодаря "серому" импорту.

Западные эксперты оценивают, что Россия ежемесячно производит до 130 ракет и крылатых ракет с дальностью не менее 350 километров, а также около 100 ракет меньшей дальности.

Ракеты типа "Кинжал", "Искандер", или крылатые ракеты, такие как Х-101 или "Калибр", часто задерживаются неделями, пока не наберется необходимое критическое количество.

Ситуация с дронами

По информации Washington Post в прошлом году, Россия хочет выработать 6000 беспилотников Shahed внутри страны к лету 2025 года. Ожидается, что в этом году будет произведено более 11 тысяч таких аппаратов.

По данным издания, достаточно оснований сомневаться в российских отчетах об успехах. Но в то же время, по информации ГУР, Россия увеличила внутреннее производство с нескольких десятков до более чем 200 в месяц.