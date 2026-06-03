Росія нарощує виробництво дронів рекордними темпами, - Bloomberg

Про що говорять цифри

У квітні випуск дронів у РФ, включно з безпілотними літальними апаратами і пов'язаними авіаційними системами, зріс на 117% порівняно з аналогічним періодом минулого року, про що свідчать дані Федеральної служби державної статистики РФ.

За підрахунками агентства, у середньому за 2025 рік виробництво дронів у Росії збільшувалося на 68% у річному вираженні.

Видання зазначає, що таке зростання свідчить про здатність Москви адаптуватися до нових економічних і військових умов на тлі триваючої війни проти України.

У той час як виробництво танків та іншої бронетехніки наближається до межі своїх можливостей, безпілотні системи залишаються однією з небагатьох галузей російської промисловості, здатних швидко розширюватися.

Докладні дані про масштаби військового виробництва в РФ залишаються закритими. Однак раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що 2024 року в країні було вироблено близько 1,4 млн безпілотників.

Водночас, за даними української розвідки, у 2026 році Росія має намір виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів. Для порівняння, з початку повномасштабної війни російська армія отримала лише 64 тактичні літаки Су-34 і Су-35, а також 12 винищувачів Су-27.

Старший науковий співробітник з військової аерокосмічної галузі Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі наголосив, що далекобійні дрони дали змогу РФ доповнити значно менший арсенал крилатих ракет наземного базування та підтримувати удари по критичній інфраструктурі України.

Попри те, що Кремль уперше від початку вторгнення вирішив скоротити військові видатки, офіційні прогнози свідчать про різке сповільнення зростання в галузях, які виробляють важку техніку, боєприпаси та ракетні компоненти. Якщо в попередні роки зростання становило близько 30%, то тепер очікується на рівні лише 4-5%.

Виробництво дронів набагато вигідніше РФ

За словами Баррі, безпілотники сьогодні відіграють ключову роль у російських військових операціях, допомагаючи забезпечувати ефективність більш дорогих крилатих і балістичних ракет. Він додав, що підтримання нинішніх темпів запуску таких ракет з часом може перевищити наявні виробничі можливості РФ.

Такі системи значно дешевші за традиційні озброєння, їхнє складання потребує менше ресурсів і дає змогу активніше залучати жінок до роботи в умовах дефіциту кадрів. Крім того, виробництво легко масштабується - від невеликих майстерень до великих підприємств, що працюють за державними контрактами.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі підкреслив, що Україна, як і раніше, залишається лідером у низці технологічних інновацій у сфері БпЛА. Однак Росія продемонструвала здатність швидко копіювати такі розробки і впроваджувати їх у масове виробництво.

За його словами, російським військовим вдалося скоротити відставання у використанні безпілотних систем завдяки розширенню елітних підрозділів операторів БпЛА і впровадженню нових тактик їх застосування. Утім, поки що ці досягнення не призвели до вирішального перелому на полі бою.