Росія направляє війська та мобілізованих на схід України. Кидають навіть студентів

"Протягом тижня відмічена передислокація підрозділів російських окупаційних військ, насамперед мотострілецьких, танкових, повітрянодесантних, артилерійських та інших військ, з тимчасово окупованої території Херсонської області на інші напрямки", - зазначив Громов.

За його словами, російське керівництво також продовжує перекидати мобілізованих на Донбас. При цьому серед них є студенти та особи віком понад 50 років, яких обіцяли звільнити від мобілізації.

"Також тривала передислокація підрозділів мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу (Донецьк) на тимчасово окуповану територію Донецької області. При цьому особовому складу з числа студентів-слухачів, а також особам старше вікової групи понад 50 років в черговий раз надавалися обіцянки щодо можливості звільнення з лав російських окупаційних військ після повернення в пункт постійної дислокації", - додав Громов.