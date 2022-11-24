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Росія направляє війська та мобілізованих на схід України. Кидають навіть студентів

Фото: РФ перекидає мобілізованих на схід України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжує передислокацію військ з Херсонської області на схід України. У Донецьку область кидають навіть студентів, яких обіцяли звільнити від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Протягом тижня відмічена передислокація підрозділів російських окупаційних військ, насамперед мотострілецьких, танкових, повітрянодесантних, артилерійських та інших військ, з тимчасово окупованої території Херсонської області на інші напрямки", - зазначив Громов.

За його словами, російське керівництво також продовжує перекидати мобілізованих на Донбас. При цьому серед них є студенти та особи віком понад 50 років, яких обіцяли звільнити від мобілізації.

"Також тривала передислокація підрозділів мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу (Донецьк) на тимчасово окуповану територію Донецької області. При цьому особовому складу з числа студентів-слухачів, а також особам старше вікової групи понад 50 років в черговий раз надавалися обіцянки щодо можливості звільнення з лав російських окупаційних військ після повернення в пункт постійної дислокації", - додав Громов.

Нагадаємо, за даними Міноборони, найважчим напрямком фронту залишається Донецька область. Крім того, окупанти готуються до оборони у Херсонській області.

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