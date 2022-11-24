RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия направляет войска и мобилизованных на восток Украины. Бросают даже студентов

Фото: РФ перекидывает мобилизованных на восток Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает передислокацию войск из Херсонской области на восток Украины. В Донецкую область бросают даже студентов, которых обещали освободить от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"В течение недели отмечена передислокация подразделений российских оккупационных войск, прежде всего мотострелковых, танковых, воздушно-десантных, артиллерийских и других войск, с временно оккупированной территории Херсонской области на другие направления", - отметил Громов.

По его словам, российское руководство также продолжает перекидывать мобилизованных на Донбасс. При этом среди них есть студенты и лица старше 50 лет, которых обещали освободить от мобилизации.

"Также длилась передислокация подразделений мобилизационного резерва 1 армейского корпуса (Донецк) на временно оккупированную территорию Донецкой области. При этом личному составу из числа студентов-слушателей, а также лицам старше возрастной группы более 50 лет в очередной раз давали обещания о возможности освобождения из рядов российских оккупационных войск по возвращении в пункт постоянной дислокации", - добавил Громовю

Напомним, по данным Минобороны, самым тяжелым направлением фронта остается Донецкая область. Кроме того, оккупанты готовятся к обороне в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМобилизация в РоссииВойна в УкраинеВойна России против УкраиныГенштаб ВСУ