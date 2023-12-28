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Росія направляє колону зерновозів до Керчі після удару ЗСУ по порту Феодосії

Керч, Четвер 28 грудня 2023 00:43
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Росія направляє колону зерновозів до Керчі після удару ЗСУ по порту Феодосії Ілюстративне фото: Росія направляє колону зерновозів у Керч після удару ЗСУ по порту Феодосії (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Феодосійською об'їзною дорогою журналісти помітили колону зерновозів, що прямували в Керч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим Реалії.

За словами джерела, Росія експортувала зерно, захоплене на окупованих територіях України, через Феодосійський порт, у тому числі на судна під іноземними прапорами.

Російська влада не приховувала вивезення українського зерна з окупованих територій України до анексованого Криму. Глава Республіки Крим Сергій Аксьонов говорив, що Росія продає українське зерно.

Атака ЗСУ по порту Феодосії

Нагадаємо, що в ніч проти 26 грудня Сили оборони України в окупованій Феодосії в Криму знищили ГДК "Новочеркаськ" Чорноморського Флоту РФ.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив поразку БДК крилатими ракетами, а мережу заполонили кадри потужної детонації на борту.

Пізніше стало відомо, що у Феодосії цієї ж ночі пролунали вибухи. У порту міста спалахнула пожежа.

Детальніше про знищення російського корабля - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Керч Феодосия
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