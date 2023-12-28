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Россия направляет колону зерновозов в Керчь после удара ВСУ по порту Феодосии

Керчь, Четверг 28 декабря 2023 00:43
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Россия направляет колону зерновозов в Керчь после удара ВСУ по порту Феодосии Иллюстративное фото: Россия направляет колону зерновозов в Керчь после удара ВСУ по порту Феодосии (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

По феодосийской объездной дороге журналисты заметили колонна зерновозов, направлявшихся в Керчь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым Реалии.

По словам источника, Россия экспортировала зерно, захваченное на оккупированных территориях Украины, через порт Феодосии, в том числе на суда под иностранными флагами.

Российские власти не скрывали вывоз украинского зерна из оккупированных территорий Украины в аннексированный Крым. Глава Республики Крым Серегй Аксенов говорил, что Россия продает украинское зерно.

Атака ВСУ по порту Феодосии

Напомним, что в ночь на 26 декабря Силы обороны Украины в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили ПДК "Новочеркасск" Черноморского Флота РФ.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение БДК крылатыми ракетами, а сеть заполонили кадры мощной детонации на борту.

Позже стало известно, что в Феодосии этой же ночью раздались взрывы. В порту города вспыхнул пожар.

Подробнее об уничтожении российского корабля - читайте в материале РБК-Украина.

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Керчь Феодосия
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