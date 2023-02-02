Росія направила на Донбас спецпідрозділи, які мають ліквідувати бунти серед окупантів

За його словами, основною задачею спецпризначенців буде ліквідація бунтів серед російських окупантів.

"Вчора стало відомо, що на Донецькому напрямку з російського боку під'їхав підрозділ "СОБР". Це пов'язано не зі штурмовими діями, а з морально-психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув, щоб придушувати бунти", - сказав він.

Дмитрашковський розповів, що днями неподалік Вугледара Донецької області росіяни спробували штурмом взяти позиції ЗСУ. Однак отримали відсіч.

"Після чого 10 осіб з цього підрозділу здалися в полон. Досить велика кількість росіян загинула"", - сказав спікер.