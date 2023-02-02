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Россия направила на Донбасс спецподразделения, которые должны ликвидировать бунты среди оккупантов

Фото: Россия направила на Донбасс спецподразделения, которые должны ликвидировать бунты среди оккупантов(GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти страны-агрессора направили в Донецкую область специальные подразделения быстрого реагирования из состава "СОБР" Росгвардии.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона, сообщает РБК-Украина .

По его словам, основной задачей спецназовцев будет ликвидация бунтов среди российских оккупантов.

"Вчера стало известно, что на Донецком направлении с российской стороны подъехало подразделение "СОБР". Это связано не со штурмовыми действиями, а с морально-психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты", - сказал он.

Дмитрашковский рассказал, что на днях неподалеку от Угледара Донецкой области россияне попытались штурмом взять позиции ВСУ . Однако получили отпор.

"После чего 10 человек из этого подразделения сдались в плен. Достаточно большое количество россиян погибло", - сказал спикер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на временно оккупированных территориях Украины продолжают исчезать местные жители, которых российские захватчики подозревают в "нелояльности" к оккупационной администрации.

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