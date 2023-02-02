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Росія направила на Донбас спецпідрозділи, які мають ліквідувати бунти серед окупантів

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Донбас, Четвер 02 лютого 2023 16:15
Росія направила на Донбас спецпідрозділи, які мають ліквідувати бунти серед окупантів Фото: Росія направила на Донбас спецпідрозділи, які мають ліквідувати бунти серед окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада країни-агресора направила у Донецьку область спеціальні підрозділи швидкого реагування зі складу "СОБР" Росгвардії.

Про це заявив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський в ефірі національного телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, основною задачею спецпризначенців буде ліквідація бунтів серед російських окупантів.

"Вчора стало відомо, що на Донецькому напрямку з російського боку під'їхав підрозділ "СОБР". Це пов'язано не зі штурмовими діями, а з морально-психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув, щоб придушувати бунти", - сказав він.

Дмитрашковський розповів, що днями неподалік Вугледара Донецької області росіяни спробували штурмом взяти позиції ЗСУ. Однак отримали відсіч.

"Після чого 10 осіб з цього підрозділу здалися в полон. Досить велика кількість росіян загинула"", - сказав спікер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на тимчасово окупованих територіях України продовжують зникати місцеві жителі, яких російські загарбники підозрюють в “нелояльності” до окупаційної адміністрації.

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