Росія направила на Донбас спецпідрозділи, які мають ліквідувати бунти серед окупантів
Влада країни-агресора направила у Донецьку область спеціальні підрозділи швидкого реагування зі складу "СОБР" Росгвардії.
Про це заявив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський в ефірі національного телемарафону, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, основною задачею спецпризначенців буде ліквідація бунтів серед російських окупантів.
"Вчора стало відомо, що на Донецькому напрямку з російського боку під'їхав підрозділ "СОБР". Це пов'язано не зі штурмовими діями, а з морально-психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув, щоб придушувати бунти", - сказав він.
Дмитрашковський розповів, що днями неподалік Вугледара Донецької області росіяни спробували штурмом взяти позиції ЗСУ. Однак отримали відсіч.
"Після чого 10 осіб з цього підрозділу здалися в полон. Досить велика кількість росіян загинула"", - сказав спікер.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що на тимчасово окупованих територіях України продовжують зникати місцеві жителі, яких російські загарбники підозрюють в “нелояльності” до окупаційної адміністрації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.