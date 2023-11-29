Росія напередодні зими накопичила великий арсенал ракет, - Столтенберг

"Ми не повинні недооцінювати Росію. Російська економіка знаходиться на воєнному стані. У Путіна висока терпимість до втрат. І цілі Росії в Україні не змінилися. Росія напередодні зими накопичила великий ракетний арсенал. І ми бачимо нові спроби удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Намагається залишити Україну в темряві та холоді", - сказав він.

Генсек НАТО привітав рішення членів Альянсу, які продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України.

"Минулого тижня 20 членів НАТО погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України. Це допоможе захистити Збройні сили та міста України. І рятувати українські життя", - констатував Столтенберг.

ППО для України

Нещодавно партнери України створили ще одну коаліцію щодо посилення протиповітряної оборони.

При цьому Україна вже одержала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, на думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити. Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.

Водночас, за словами Зеленського, найскладніша ситуація із ППО у прикордонних з РФ та Білоруссю областях України. Також це стосується прифронтових та окупованих регіонів.