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Россия накануне зимы накопила большой арсенал ракет, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Недооценивать Россию, которая перевела свою экономику на военные рейки, нельзяю. Перед зимой Кремль накопил большой арсенал ракет для обстрелов Украины, в частности объектов энергетики.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе.

"Мы не должны недооценивать Россию. Российская экономика находится в военном состоянии. У Путина высокая терпимость к потерям. И цели России в Украине не изменились. Россия накануне зимы накопила большой ракетный арсенал. И мы видим новые попытки удары по энергосети и энергетической инфраструктуре Украины. Пытается оставить Украину в темноте и холоде", - сказал он.

Генсек НАТО поприветствовал решение членов Альянса, которые продолжают укреплять противовоздушную оборону Украины.

"На прошлой неделе 20 членов НАТО согласились сформировать коалицию противовоздушной обороны Украины. Это поможет защитить Вооруженные силы и города Украины. И спасать украинские жизни", - констатировал Столтенберг.

ПВО для Украины

Недавно партнеры Украины создали еще одну коалицию, касающуюся усиления противовоздушной обороны.

При этом Украина уже получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, по мнению спикера Воздушных сил Юрий Игнат, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить. В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

В тоже время, по словам Зеленского, самая сложная ситуация с ПВО в приграничных с РФ и Белорусью областях Украины. Также это касается прифронтовых и оккупированных регионов.

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